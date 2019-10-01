730: давление в Москве пробило барическое дно

"Барическая пила" вернулась: в Москве установлен рекорд низкого атмосферного давления — 730 миллиметров ртутного столба. Как говорят синоптики, это на 17 единиц ниже нормы. Предыдущий максимум продержался 65 лет — с 1954 года.

Метеочувствительных людей ждет очень непростая неделя. В ближайшие дни давление будет меняться быстро, причем как в одну, так и в другую сторону. И это могут ощутить даже абсолютно здоровые люди.

Причина происходящего — обширный циклон. По словам синоптиков, он очень "глубокий", то есть, давление в его зоне чрезвычайно низкое. Сейчас центр вихря располагается над югом Финляндии, и со скоростью около 30 км/ч он движется на восток. Центральные регионы страны оказались в его ложбине. И с приближением атмосферных фронтов давление начало резко снижаться.

Под влиянием циклона также наблюдается и очень сильный ветер. Накануне в эпицентре стихии оказались страны Западной и Центральной Европы. А вот эти кадры сняты в Польше: по стране 30 сентября прокатился настоящий шторм. 300 тысяч человек остались без света из-за аварий на сетях, почти 6 тысяч раз пожарные выезжали на ЧП, связанные с ветром. К сожалению, не обошлось без жертв. Погиб один человек — это водитель, на автомобиль которого рухнуло дерево.

В настоящий момент Польша продолжает оставаться в зоне шторма. Сильный ветер сейчас отмечается почти на всей территории Восточной Европы, а особенно мощные порывы фиксируются на берегу Балтийского моря. Например, в Калининградской области, в городе Балтийск, потоки воздуха разгоняются до 20 м/с. Также ветрено в Поволжье. Туда подходят теплые фронты циклона.

В течение дня штормовая зона значительно расширится, охватив дополнительно Прикамье и Волго-Вятский район. Порывы до 15-20 м/с ожидаются на северо-западе России и на севере Центрального региона. В том числе, и в районах Подмосковья.

Санкт-Петербургу еще только предстоит оказаться в эпицентре ненастья. В городе уже закрыли створки дамбы на Финском заливе, чтобы не затопило нагонной волной. По расчетам, при прохождении атмосферного фронта ветер в Северной столице в порывах вполне может усиливаться до 15-20 м/с. Он ослабеет только к ночи, при этом температура понизится до 8 градусов тепла.

В Москву же наряду с дождями циклон принес аномальное тепло — сегодня в городе ожидается около 15 градусов. С отходом барической ложбины на восток давление в городе начнет подниматься и 2 октября вырастет сразу на 10 мм. Рост атмосферного давления продолжится и 3 октября — в этот день потепление достигнет своего пика, будет плюс 17 градусов, что почти на 5 градусов выше нормы.

В конце рабочей недели в мегаполис с севера устремится холодный воздух. 4 октября на термометрах будет уже 11 градусов, давление понизится до 737 мм ртутного столба. 5 октября похолодание продолжится, а показания барометров вырастут на 8 единиц. Так что в ближайшие дни и температура, и давление будут постоянно меняться. Метеочувствительным россиянам синоптики рекомендуют внимательнее следить за своим здоровьем.