Том Круз пообщался с Зеленским и спустился в киевское метро

Голливудский актер Том Круз прибыл в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского, передает ТАСС.

В пресс-службе украинского президента сообщили, что во время встречи Том Круз сообщил Зеленскому, что его заинтересовали украинские локации для съемок нового кинопроекта.

Во время встречи с американским актером Зеленский заявил о недавно принятом парламентариями законе о компенсациях иностранным производителям, снимающих фильмы на Украине.

Накануне Тома Круза заметили в киевском метро. Как пишут украинские СМИ, он спустился в метро, чтобы посмотреть на станцию "Золотые ворота". В соцсетях пишут, что актер прибыл на Украину для съемок седьмой части боевика "Миссия невыполнима".