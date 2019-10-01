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1 октября 201912:10

В правительство отправлен доклад о 4-дневной рабочей неделе

Global Look Press

Минтруд России подготовил и направил в правительство доклад о перспективах введения в стране четырехдневной рабочей недели. При этом в ведомстве подчеркнули, что данный вопрос требует дальнейшей проработки, передает РИА Новости.

Ранее с предложением сократить рабочую неделю до четырех дней выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он поручил Минтруду до 30 сентября представить возможные предложения, подчеркнув при этом, что уровень зарплат должен сохраниться.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова, комментируя идею, отметила, что в будущем переход на четырехдневку не исключен, однако это требует всестороннего обсуждения.

В свою очередь министр экономического развития РФ Максим Орешкин считает, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен при более высоких доходах населения.

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