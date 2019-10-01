"Дымился ствол берданки": в "Русском пионере" опубликовано новое стихотворение Лаврова

В журнале "Русский пионер" опубликовано новое стихотворение главы МИД России Сергея Лаврова. Оно названо "Выстрел в тайге" и было написано по просьбе редакции на тему номера "Дым".

Полностью прочесть его также можно в "Фейсбуке" российского внешнеполитического ведомства.

Стихотворные строки Сергея Лаврова уже не первый раз появляются в этом журнале. Так, в 2015 году в нем были опубликованы три стихотворения министра иностранных дел РФ, написанные еще 20 лет назад: "Эмигранты последней волны, "Посошок" и "Как будто вчера", а в 2017-м – сатирические строки конца 1980-х.

Сергей Лавров также известен как автор гимна МГИМО, напоминает РИА Новости.