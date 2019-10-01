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1 октября 201911:35

Дом футболиста "Атлетико" был ограблен перед матчем с "Локомотивом"

EPA

Полузащитник мадридского "Атлетико" Томас Пати лишился дорогостоящего имущества перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов против московского "Локомотива". Пока он находится в Москве вместе со своим клубом, в пригороде Мадрида ограбили его дом.

Злоумышленники ворвались в дом ганского хавбека, где на тот момент находилась только его домработница, и в результате нападения вынесли из дома все деньги и драгоценности, сообщает Cope. Однако общая сумма ущерба остается неизвестной. Домработница не пострадала.

Напомним, что в последнее время участились случаи нападения домушников на дома футболистов. От рук грабителей страдал игрок "Барселоны" Артур Мело, наставник "Реала" Зинедин Зидан, экс-футболист "Баварии" Оливер Кан, а дом полузащитника "Пари Сен-Жермен" Эрик-Максима Шупо-Мотинга подвергался грабежу дважды за месяц.

В России накануне также был ограблен дом экс-игрока сборной России Игоря Семшова. Это произошло 30 сентября в Рублевке.

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