В России начали продавать книги по паспорту

В России 1 октября выступил в силу новый закон: теперь контролеры в кинотеатрах, библиотекари и продавцы книжных магазинов смогут требовать у посетителей паспорт.

Удостоверение личности придется показывать, если фильм или иное мероприятие с возрастной маркировкой "18+". То же самое касается библиотек и кинотеатров, сообщает News.ru.

Также закон запрещает распространение информационной продукции категории старше 18 лет на расстоянии менее 100 метров от детских садов, школ, лагерей и санаториев.