Уволиться из онкоцентра Блохина готовы семь детских врачей

Семь врачей из московского НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ Блохина намерены сегодня подать заявления об увольнении. Об этом сообщил профессор, замдиректора НИИ НМИЦ Блохина Георгий Менткевич. Он тоже собирается уволиться.

Он рассказал "Интерфаксу", что отделение трансплантации костного мозга "уходит в полном составе, это шестеро человек".

"Это не какая-то акция, что нас обидели, а мы подаем заявления. Понятно, что люди думают, что будут делать дальше. Работа всем нужна", — сказал Менткевич.



В целом ситуацию в центре Блохина он назвал рейдерским захватом. Сейчас там работает комиссия Минздрава. Однако в ее состав входят те же люди, которые участвовали в назначении нового директора — Светланы Варфоломеевой, а также к которым обратился директор НМИЦ Блохина Иван Стилиди с требованием дать оценку действиям уходящих сотрудников.

"Это замминистра здравоохранения РФ Елена Байбарина, главный специалист-гематолог Минздрава России Александр Румянцев, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль", — перечислил Менткевич.

По его словам, эти люди продолжают разваливать весь онкоцентр.

В пресс-службе НМИЦ им. Блохина сказали, что пока заявлений об увольнении в отдел кадров не поступало.

Ранее врачи онкоцентра записали видеоролик, в котором рассказали, что не могут работать в нынешних условиях. Они в ультимативной форме потребовали отстранения директора Светланы Варфоломеевой от работы. Между тем Варфоломеева заявила, что конфликт с сотрудниками возник из-за чьих-то "амбиций занять эту позицию".

Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль не может контролировать ситуацию в отдельном лечебном заведении. Он подчеркнул, что этим занимается Минздрав. "Есть публикация, которая свидетельствует о том, что объем проблем преувеличен, что учреждение работает в обычном режиме", — добавил Песков.