Экипажи танков "Армата" сравнили с "геймерами"

Танкисты, которые будут управлять новейшими Т-14 "Армата", станут больше похоже на "геймеров". Если раньше членам экипажа приходилось смотреть на поле боя через триплексы и прицелы, то теперь им придется доверять приборам. Это должно полностью изменить психологию танкистов, заявил агентству ТАСС специальный представитель "Уралвагонзавода" по военно-техническому сотрудничеству Алексей Маслов.

Несмотря на сложную электронную начинку, боевые машины на платформе "Армата" останутся простыми в управлении, чтобы на них могли воевать даже солдаты срочной службы, добавил Маслов.

Также представитель "УВЗ" рассказал, что Т-14 станет основным боевым танком на десятки лет. У боевой машины широкие возможности для модернизации, поэтому она еще долго останется эффективной.

Т-14 "Армата" – перспективный российский танк, который делает ставку на защиту экипажа: командир, наводчик и механик-водитель находятся в бронекапсуле отдельно от топлива и снарядов. В башне никого нет, она управляется дистанционно. Помимо этого, комплекс активной защиты боевой машины перехватывает или уводит в сторону практически любой боеприпас, направленный на Т-14.

Помогать танкистам будет "Машенька" – это система голосового оповещения, которая сообщает, например, о неисправностях, дает подсказки экипажу. Озвучена помощница мелодичным женским голосом.