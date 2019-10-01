Игрок "Динамо" получил вызов сразу в две сборные

Полузащитник московского "Динамо" Себастиан Шиманьски получил вызов от главных тренеров сразу двух сборных. Футболист является поляком, и в преддверии матчей сборных Польши его вызвали в молодежную и основную национальную сборную.

Как отмечает официальный сайт "бело-голубых", Шиманьски отправится в обе команды: сначала он прибудет в расположение главной команды Польши, которой 10 и 13 октября предстоят матчи отборочного раунда чемпионата Европы-2020 против Латвии и Северной Македонии соответственно.

Затем Шиманьски отправится в "молодежку". Он пропустит игру против сборной России, однако на вторую встречу против сверстников из Сербии он успеет и сможет помочь своей команде. Далее его уже будут ждать в расположении "Динамо".

Напомним, что Шиманьски выступает за динамовцев с лета 2019 года, куда он перешел из польской "Легии".