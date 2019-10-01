Житель Башкирии подстрелил священника, приняв его за медведя

Настоятель оренбургского храма попал в больницу с огнестрельным ранением — во время охоты в Башкирии его подстрелил приятель, сообщил ГТРК "Башкортостан" источник в экстренных службах.

Инцидент произошел вечером 30 сентября в Зилаирском районе республики, куда приятели выбрались на природу. Охотницу показалось, что в кустах затаился медведь, и он без предупреждения произвел выстрел. Оказалось, что там прятался 64-летний священнослужитель.

Товарищ самостоятельно доставил пострадавшего в больницу, его госпитализировали с огнестрельным ранением голени.

Проводится доследственная проверка.