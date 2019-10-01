В Керчи прошла самая масштабная Вахта памяти "Крым фронт Аджимушкай"

В Керчи завершилась самая масштабная Вахта памяти "Крым фронт Аджимушкай". Участие в ней приняли 40 поисковых отрядов со всей России, а также судебные приставы Севастополя.

В этом сезоне на полуострове Эльтиген волонтёры подняли и захоронили останки 95-ти бойцов Красной армии. В одной из каменоломен, сообщает "Вести — Севастополь", была обнаружена полевая кухня, кроме того найдено большое количество фрагментов артиллерийского оружия, предметов быта. Одному герою-защитнику вернули имя. Исполняющий обязанности руководителя Управления ФССП по Севастополю Александр Мосеенков, считает, что важно ежегодно расширять, привлекать как можно больше сотрудников и их семьи к вахте памяти. Сотрудники, как правило, уделяют этому свободное время, находясь в отпуске. И многие уже привозят жен и детей.

Стоит отметить, поисковое движение Федеральной службы судебных приставов в этом году отмечает 10-летие. За этот период поисковики обнаружили останки более 600 воинов, погибших в годы войны. Многие опознаны, информация о местах захоронения передана родственникам, и они смогли отдать дань памяти.