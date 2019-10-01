Владимир Путин прилетел в Ереван

Президент РФ Владимир Путин прибыл с визитом в Ереван. Российский лидер примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), а также проведет отдельные переговоры с главой Ирана Хасаном Роухани и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Предполагается, что в ходе заседания лидеры государств-членов ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России) утвердят концепцию формирования общего финансового рынка, бюджет ЕАЭС на 2020 год, а также обсудят изменения законодательства в области транспорта и энергетики. Также ожидается подписание соглашения о свободной торговле с Сингапуром, сообщает РИА Новости.