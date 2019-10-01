Минздрав обвинил врачей центра Блохина в нарушении врачебной этики

Министерство здравоохранения России обвинило врачей НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина в грубом нарушении врачебной этики и деонтологии.

Сейчас в онкоцентре работает комиссия Минздрава, сообщает "Интерфакс". Она положительно оценила работу нового директора Светланы Варфоломеевой, которую критиковали детские онкологи в своем видеообращении.

В Минздраве заявили, что требования Варфоломеевой к сотрудникам являются "абсолютно обоснованными", соответствуют современным подходам и повышают качество лечения больных. Более того, эти требования выполняются во всех других онкологических институтах страны. Комиссия будет работать в центре Блохина до 10 октября.



Между тем директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Иван Стилиди заявил, что пять врачей подали заявления об увольнении. Все они являются сотрудниками отделения трансплантации костного мозга. "Они не уволены, но подали эти заявления", — сказал Стилиди.

Он заверил, что дети не останутся без "специализированной, высококвалифицированной, экспертной помощи". "Мы не в пустыне, мы в Москве находимся", — сказал Стилиди.

Ранее замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии Георгий Менткевич сообщил, что семь врачей во вторник подадут заявления об увольнении. Между тем в соцсетях сообщают, что заявления об увольнении написали 26 онкологов.

В свою очередь президент ФГБУ "ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева" Александр Румянцев​​​ также заявил, что в случае увольнения врачей центра Блохина больные дети не останутся без медицинской помощи, передает РИА Новости.