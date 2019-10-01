Бюст российского Императора Александра III установили в Полярном

В Полярном торжественно открыт и освящен бюст Императора Александра III. Архиерейская служба состоялась в Свято-Никольском храме, а бюст занял достойное место на территории храма.

Как сообщает ГТРК "Мурман", в преддверии 120-летия Александровска — Полярного по инициативе прихожан храма Святителя Николая Чудотворца и настоятеля протоиерея был изготовлен бронзовый бюст императора. Имя Императора Александра III город носил соснованияв 1899 году. Памятник изготовлен на пожертвования прихожан, и в феврале этого года был доставлен из мастерской Симферополя в Полярный.

Это действительно памятник благодарных потомков, — подчеркнул Епископ Североморский и Умбский Тарасий. Он добавил, что обычно община собирается вокруг Христа и отражение любви к Христу есть отражение любви к Отечеству.