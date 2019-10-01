Легкоатлетка Сидорова: увы, выступать без флага было привычно

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова по прилету из Дохи в Москву призналась, что к ее большому сожалению выступление в условиях нейтрального статуса стало уже привычным ей. В Катаре она завоевала золото, прыгнув на 4,95 метра.

"Мы не в первый раз выступаем в подобных условиях, поэтому, к сожалению, все было привычно, — признается Сидорова, слова которой приводит РИА Новости. – Конечно, хотелось бы и флаг, и гимн, но что есть, то есть. Победе я была рада в любом случае".

"На данный момент я чувствую усталость и хочется отдыха. Для моей победы на чемпионате мира сложилось все: физическое и психологическое состояние получилось подвести удачно, был хороший сектор, а также помогла поддержка болельщиков".

Напомним, что еще одна победа была добыта прыгуньей в высоту Марией Ласицкене. Победным результатом стал ее прыжок на 2,04 метра с первой попытки. Этот титул чемпионки мира стал для нее третьим.