Бурматов: у Греты Тунберг не так много предложений, чтобы ее слушать в Госдуме

В Госдуме прокомментировали сообщения СМИ о том, что депутат от ЛДПР Василий Власов пригласил шведскую активистку Грету Тунберг выступить с трибуны нижней палаты парламента.

Как пояснила ТАСС председатель думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, предложения о приглашении кого-либо в Госдуму направляют только профильные комитеты, депутат не имеет права приглашать кого-то единолично.

В свою очередь председатель экологического комитета Владимир Бурматов отметил, что в Госдуме не могут слушать каждого экологического активиста или общественника.

"На мой взгляд, у Греты не так много предложений, чтобы не иметь возможность ознакомиться с ними, просто зайдя к ней в "Инстаграм", — пояснил он.

При этом Бурматов напомнил, что Россия многое делает в сфере экологии. В частности, в РФ ратифицировали Парижское соглашение, в ближайшее время будет принят закон по учету парниковых газов, а темпы сокращения выбросов парниковых газов опережают другие страны.

16-летняя Грета Тунберг из Норвегии стала известна на весь мир после своего эмоционального выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Она обвинила мировых лидеров в том, что они отняли у нее мечты и детство. По словам девушки, власти делают недостаточно для борьбы с загрязнением атмосферы, поэтому человечество стоит на пороге массового вымирания.