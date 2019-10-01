Следователя ударили ножом у входа в центральный аппарат СКР в Москве

Сотрудника центрального аппарата СКР ударили ножом на проходной ведомства в Москве. Раненый доставлен в больницу для оказания экстренной помощи, нападавший задержан, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Нападение произошло на пороге служебного помещения в Техническом переулке. От рук злоумышленника, пор некоторым данным, пострадал полковник Владислав Капустин, занимающийся организацией приема граждан.

Старший следователь получил ножевое ранение в область сердца, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

О мотивах злоумышленника, которого оперативно задержали, ничего не сообщается.