Испытания "Кинжала" и "Деривации" завершатся в 2020 году

Испытания боевого модуля "Кинжал" и артиллерийского комплекса ПВО "Деривация" планируют завершить в 2020 году, рассказал специальный представитель "Уралвагонзавода" по военно-техническому сотрудничеству Алексей Маслов.

Он пояснил, что "Деривация", вооруженная "Кинжалом", сможет вести огонь как по воздушным, так и по наземным целям. Радиус действия составит около 10 километров. Орудие сможет использовать самые разные боеприпасы, в том числе и с дистанционным подрывом, пишет агентство ТАСС.

"Кинжал" – это новейший дистанционно управляемый боевой модуль с 57-миллиметровой автоматической пушкой. Темп огня составляет 80 выстрелов в минуту, а боекомплект – те же 80 снарядов.

"Деривация-ПВО" – перспективный артиллерийский комплекс противовоздушной обороны, предназначенный, прежде всего, для перехвата беспилотников.