Ливень и шторм: погода в Петербурге показывает свой суровый характер

В Петербурге сегодня шторм, ливень и угроза наводнения. К шести часам утра уровень воды уже поднялся почти на 50 сантиметров. А к семи остановили движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру. В связи с этим дамбу закрыли. Неблагоприятный прогноз будет действовать до конца дня.

МЧС предупреждает, что порывы ветра могут достигать 24 метров в секунду. В это время желательно не подходить к большим деревьям, рекламным конструкциям и с вниманием выбирать место парковки. Кроме того, нельзя будет прогуляться в Никольском, Овсянниковском, Екатерининском и Лопухинском садах, а также в сквере Галины Старовойтовой и у Казанского собора. Эти зеленые зоны будут закрыты.

ГТРК "Санкт-Петербург" отмечает, что сильный ветер и ливни также накроют территории Ленинградской области.