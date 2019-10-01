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1 октября 201913:24

Ливень и шторм: погода в Петербурге показывает свой суровый характер

ГТРК "Санкт-Петербург"

В Петербурге сегодня шторм, ливень и угроза наводнения. К шести часам утра уровень воды уже поднялся почти на 50 сантиметров. А к семи остановили движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру. В связи с этим дамбу закрыли. Неблагоприятный прогноз будет действовать до конца дня.

МЧС предупреждает, что порывы ветра могут достигать 24 метров в секунду. В это время желательно не подходить к большим деревьям, рекламным конструкциям и с вниманием выбирать место парковки. Кроме того, нельзя будет прогуляться в Никольском, Овсянниковском, Екатерининском и Лопухинском садах, а также в сквере Галины Старовойтовой и у Казанского собора. Эти зеленые зоны будут закрыты.

ГТРК "Санкт-Петербург" отмечает, что сильный ветер и ливни также накроют территории Ленинградской области.

Текст: ГТРК "Санкт-Петербург"

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