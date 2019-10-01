КХЛ назвала двух хоккеистов "Ак Барса" лучшими в сентябре

Континентальная хоккейная лига подвела итоги сентября и назвала лучших хоккеистов в четырех номинациях. Среди лауреатов названы сразу два игрока казанского "Ак Барса" – Микаэль Викстранд и Даниил Журавлев.

Викстранд признан лучшим защитником сентября. Вместе со своей командой он добился девяти побед в 11 сыгранных матчах, набрав 10 очков – из них 3 гола и 7 результативных передачи. Журавлев же получил награду как лучшему новичку. В КХЛ отметили, что из 10 матчей сентября 29-летний хоккеист лишь один завершил при отрицательном показателе полезности. Средний его результат — +5.

Лучшим вратарем сентября в КХЛ назван Алексей Мельничук из СКА. Вместе с клубом из Северной столицы он побеждал в шести матчах из восьми, а процент отраженных им бросков составил 96,08. Ранее он был дважды выбран лучшим в заключительной неделе сентября.

Лучшим нападающим месяца назван Дамир Жафяров из нижегородского "Торпедо". Он одержал со своим клубом 8 побед из 13 возможных и стал автором 13 очков: шесть раз он поражал ворота соперника и еще семь раз ассистировал своим партнерам по команде.