Подельник Кокорина и Мамаева отсидит в колонии от звонка до звонка

Клинцовский городской суд отказал фигуранту дела о драках в центре Москвы Александру Протасовицкому в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении. Мужчина продолжит отбывать наказание в исправительной колонии №6 города Клинцы.

Об отказе со стороны судьи после проведенного выездного заседания сообщает ТАСС, ссылающийся на собственного собеседника. "На выездном заседании в ИК №6 суд рассмотрел ходатайство Протасовицкого об условно-досрочном освобождении. Оно отклонено, решение может быть обжаловано в суде вышестоящей инстанции".

Отмечается, что в случае, если решение пересмотрено не будет, то Протасовицкий останется в колонии до 13 ноября 2019 года.

Напомним, что 17 сентября еще три фигуранта данного дела Павел Мамаев, Кирилл и Александр Кокорины были выпущены из колонии по УДО. Мамаев с момента освобождения успел подписать контракт с "Ростовом", а Кокорин начать тренировки в "Зените".