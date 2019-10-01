Фонд Дятлова заявил о незаконной эксгумации тела одного из погибших на перевале

Юрист Фонда памяти Дятлова Евгений Черноусов заявил, что эксгумация тела одного из участников экспедиции, погибшей при загадочных обстоятельствах в 1959 году на Среднем Урале, была незаконной.

Глава этого фонда Юрий Кунцевич во время общения с журналистами уточнил, что речь идет об эксгумации тела туриста Семена Золотарева, которая была произведена по инициативе "Комсомольской правды".

Черноусов, со своей стороны, отметил, что она прошла "в нарушение АПК", а не в рамках уголовного дела, передает РИА Новости.

В связи с этим, сообщил юрист фонда, было направлено соответствующее письмо мэру, руководителю администрации Екатеринбурга, чтобы разобраться в ситуации.

Кроме того, Фонд памяти группы Дятлова обратился к президенту России. Владимира Путина просят оказать содействие в вопросе возобновления следствия по факту гибели туристической группы на перевале 60 лет назад.

Ранее Черноусов сообщил, что СК РФ перенаправил соответствующую просьбу в Генпрокуратуру с объяснением, что в обращении фонда Дятлова нет вопросов, относящихся к компетенции Следственного комитета, передает ТАСС.

Сестра Юрия Дятлова Татьяна Перминова, в свою очередь, также отметила, что эксгумация — серьезное исследование, которого должно оно проводиться только в рамках уголовного дела.

По ее мнению, "если это будет крайне необходимо", то родственники не будут против, "потому что истина должна быть определена".

Ранее Генпрокуратура объявила о проведении проверки для выяснения причин гибели туристической группы на перевале Дятлова, спустя 60 лет после трагедии.

В этой истории до сих пор много белых пятен. В марте на место гибели туристов выезжала группа прокуроров и представителей СМИ – программы телеканала "Россия 1" "Прямой эфир" и "Комсомолки".



Отмечалось, что Генпрокуратура занялось этим делом после обращений родственников погибших, а также интереса СМИ и общества к этой загадочной истории.