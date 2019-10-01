Массимо Каррера может вернуться в РПЛ

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера может вернуться к тренерской деятельности и вновь возглавить российский клуб. Итальянский специалист называется одним из вероятных кандидатов на пост наставника самарских "Крыльев Советов".

"Перед игрой с "Тамбовом", как говорят, "Крылья Советов" вышли на Карреру с предложением возглавить самарский клуб в ближайшее время, — сообщает журналист Василий Конов. – Но тут "крылышки" выиграли. Переговоров не было, но итальянец идет первым в шорт-листе "Крыльев".

Напомним, что после 11 туров российской премьер-лиги "КС" занимают 11 место в таблице, находясь в двух очках от зоны вылета. На данный момент команду возглавляет черногорец Миодраг Божович.

Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год и за время работы со столичным клубом стал чемпионом России. После увольнения из "Спартака" он находится без работы.