Live

Новости Спорт

Все видео этой рубрики
1 октября 201914:10

Массимо Каррера может вернуться в РПЛ

Global Look Press

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера может вернуться к тренерской деятельности и вновь возглавить российский клуб. Итальянский специалист называется одним из вероятных кандидатов на пост наставника самарских "Крыльев Советов".

"Перед игрой с "Тамбовом", как говорят, "Крылья Советов" вышли на Карреру с предложением возглавить самарский клуб в ближайшее время, — сообщает журналист Василий Конов. – Но тут "крылышки" выиграли. Переговоров не было, но итальянец идет первым в шорт-листе "Крыльев".

Напомним, что после 11 туров российской премьер-лиги "КС" занимают 11 место в таблице, находясь в двух очках от зоны вылета. На данный момент команду возглавляет черногорец Миодраг Божович.

Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год и за время работы со столичным клубом стал чемпионом России. После увольнения из "Спартака" он находится без работы.

Сейчас

14:18

Путин ответил, когда Россия выведет войска из Абхазии и Южной Осетии

14:14

Мужчина с мечом устроил резню в финском колледже

14:05

Марка Захарова проводили в последний путь

13:25

Полковник СКР скончался после нападения мужчины с ножом в Москве

12:46

Минздрав обвинил врачей центра Блохина в нарушении врачебной этики

12:14

Владимир Путин прилетел в Ереван

11:54

В правительство отправлен доклад о 4-дневной рабочей неделе

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Мужчина с мечом устроил резню в финском колледже

Мужчина с мечом устроил резню в финском колледже

51 минута назад
Марка Захарова проводили в последний путь аплодисментами

Марка Захарова проводили в последний путь аплодисментами

1 час назад
Путин ответил, когда Россия выведет войска из Абхазии и Южной Осетии

Путин ответил, когда Россия выведет войска из Абхазии и Южной Осетии

18 минут назад

Трансляции

Заседание ВЕЭС в расширенном составе
16:00

Форум "Транзитный потенциал Евразийского континента"
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
Все трансляции
Полковник СКР скончался после нападения мужчины с ножом в центре Москвы

Полковник СКР скончался после нападения мужчины с ножом в центре Москвы

1 час назад
Минздрав обвинил врачей центра Блохина в нарушении врачебной этики

Минздрав обвинил врачей центра Блохина в нарушении врачебной этики

2 часа назад
Гостюхин рассказал, как работал в театре мебельщиком и дождался своего шанса

Гостюхин рассказал, как работал в театре мебельщиком и дождался своего шанса

8 минут назад
Топ-9 достижений сентября в России

Топ-9 достижений сентября в России

1 час назад
Подельник Кокорина и Мамаева отсидит в колонии от звонка до звонка

Подельник Кокорина и Мамаева отсидит в колонии от звонка до звонка

1 час назад
Фонд Дятлова заявил о незаконной эксгумации тела одного из погибших на перевале

Фонд Дятлова заявил о незаконной эксгумации тела одного из погибших на перевале

51 минута назад
Бурматов: у Греты Тунберг не так много предложений, чтобы ее слушать в Госдуме

Бурматов: у Греты Тунберг не так много предложений, чтобы ее слушать в Госдуме

1 час назад
"Дымился ствол берданки": в "Русском пионере" опубликовано новое стихотворение Лаврова

"Дымился ствол берданки": в "Русском пионере" опубликовано новое стихотворение Лаврова

1 час назад
Президент подписал указ об осеннем призыве-2019

Президент подписал указ об осеннем призыве-2019

4 часа назад
В России начали продавать книги по паспорту

В России начали продавать книги по паспорту

3 часа назад
Олег Долин: комедия дель арте дает огромную свободу

Олег Долин: комедия дель арте дает огромную свободу

20 минут назад
"Сирано де Бержерак": громкая премьера в "Театриуме"

"Сирано де Бержерак": громкая премьера в "Театриуме"

6 часов назад
Йенс Крамер Миккельсен, экс-мэр Копенгагена: как грязный город превратить в туристическую Мекку

Йенс Крамер Миккельсен, экс-мэр Копенгагена: как грязный город превратить в туристическую Мекку

30.09.2019 10:00
Нужна помощь: Алисе Литуевой требуется курсовое лечение

Нужна помощь: Алисе Литуевой требуется курсовое лечение

30.09.2019 08:09
Отказ от красного и обработанного мяса приносит здоровью не так много пользы

Отказ от красного и обработанного мяса приносит здоровью не так много пользы

37 минут назад
Опубликовано видео первых минут после фатальной авиакатастрофы в США

Опубликовано видео первых минут после фатальной авиакатастрофы в США

48 минут назад
Обнаружена еще одна "Лада с пробегом 1 млн километров

Обнаружена еще одна "Лада с пробегом 1 млн километров

1 час назад
Айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся от шельфового ледника в Антарктиде

Айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся от шельфового ледника в Антарктиде

1 час назад
Беспорядки в Гонконге: закрыто метро, эвакуирован парламент

Беспорядки в Гонконге: закрыто метро, эвакуирован парламент

2 часа назад
Премьера скандальной комедии "Маленькие чудовища" состоится в Москве 5 октября

Премьера скандальной комедии "Маленькие чудовища" состоится в Москве 5 октября

2 часа назад
Россиянин устроил рыбалку в луже перед домом

Россиянин устроил рыбалку в луже перед домом

2 часа назад
В правительство отправлен доклад о 4-дневной рабочей неделе

В правительство отправлен доклад о 4-дневной рабочей неделе

2 часа назад
Житель Башкирии подстрелил священника, приняв его за медведя

Житель Башкирии подстрелил священника, приняв его за медведя

2 часа назад
Брать в аренду троллейбус уже не надо: московский каршеринг прирос электрокарами

Брать в аренду троллейбус уже не надо: московский каршеринг прирос электрокарами

2 часа назад
730: давление в Москве пробило барическое дно

730: давление в Москве пробило барическое дно

3 часа назад
Экипажи танков "Армата" сравнили с "геймерами"

Экипажи танков "Армата" сравнили с "геймерами"

3 часа назад
6 самых громких скандалов президента Трампа

6 самых громких скандалов президента Трампа

3 часа назад
Том Круз пообщался с Зеленским и спустился в киевское метро

Том Круз пообщался с Зеленским и спустился в киевское метро

3 часа назад
Мария Миронова стала мамой во второй раз

Мария Миронова стала мамой во второй раз

3 часа назад
В Стерлитамаке школьники взорвали петардами 11 щенков

В Стерлитамаке школьники взорвали петардами 11 щенков

4 часа назад
Автомобильный мост рухнул на рыбацкие лодки на Тайване

Автомобильный мост рухнул на рыбацкие лодки на Тайване

4 часа назад
Кишечную палочку превратили в фабрику психоделиков

Кишечную палочку превратили в фабрику психоделиков

4 часа назад
Новый Toyota RAV4: комплектации и цены для России (стоит как "Лексус")

Новый Toyota RAV4: комплектации и цены для России (стоит как "Лексус")

5 часов назад
Жизнь под запретом: хостелы готовятся осваивать посуточную аренду

Жизнь под запретом: хостелы готовятся осваивать посуточную аренду

5 часов назад
Воспитанница интерната погибла в ванне с кипятком

Воспитанница интерната погибла в ванне с кипятком

5 часов назад
"Формула-1" может пополниться командой из России

"Формула-1" может пополниться командой из России

6 часов назад
Медвежонок загнал туристов на "Чертов палец"

Медвежонок загнал туристов на "Чертов палец"

6 часов назад
С Месси сняли обвинения в мошенничестве

С Месси сняли обвинения в мошенничестве

6 часов назад
Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2019 года

Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2019 года

6 часов назад
70-летие образования КНР отмечено небывалым военным парадом

70-летие образования КНР отмечено небывалым военным парадом

8 часов назад
"Авангард" не приглашал Кононова

"Авангард" не приглашал Кононова

8 часов назад
"Мисс Украина" отказалась давать интервью на украинском языке

"Мисс Украина" отказалась давать интервью на украинском языке

8 часов назад
Депутат парламента Латвии призвал министра обороны страны уйти в отставку

Депутат парламента Латвии призвал министра обороны страны уйти в отставку

8 часов назад
Рубль в октябре: продолжение роста вероятно

Рубль в октябре: продолжение роста вероятно

9 часов назад
Трамп заявил о наличии у США нового секретного оружия

Трамп заявил о наличии у США нового секретного оружия

9 часов назад
У Джонсона появились новые идеи насчет Брекзита

У Джонсона появились новые идеи насчет Брекзита

9 часов назад
В Кремле обратили внимание на конфликт в онкоцентре имени Блохина

В Кремле обратили внимание на конфликт в онкоцентре имени Блохина

14 часов назад
Посол Саудовской Аравии в России рассказал, как оформить визы в Королевство

Посол Саудовской Аравии в России рассказал, как оформить визы в Королевство

14 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку