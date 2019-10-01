Марка Захарова проводили в последний путь аплодисментами

Тысячи поклонников, друзей, родственников и коллег простились с художественным руководителем театра "Ленком", режиссером Марком Захаровым. Они несли цветы, сцена была заставлена венками, передает "Интерфакс".

На гражданскую панихиду в театр пришел министр культуры Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, представители правительства и многие другие.

Также с худруком "Ленкома" пришли проститься руководители многих театров Москвы. Среди них — гендиректор Большого театра Владимир Урин, худрук театра "У Никитских ворот" Марк Розовский, худрук "Театра Джигарханяна" Армен Джигарханян, худрук театра "Современник" Галина Волчек и другие.

На церемонию прощания пришли актеры и режиссеры, народные артисты России, в том числе Светлана Немоляева, Александр Ширвиндт, Инна Чурикова с мужем — режиссером Глебом Панфиловым, Александр Лазарев-младший, Виктор Раков, Борис Клюев, Михаил Ширвиндт и другие.

Участники церемонии проводили Захарова аплодисментами.

Как сообщалось, Марк Захаров скончался 28 сентября, ему было 85 лет. В августе Захарова госпитализировали с воспалением легких в одну из столичных больниц, но через некоторое время его выписали.

Режиссер будет похоронен на Новодевичьем кладбище.