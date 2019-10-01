Мужчина с мечом устроил резню в финском колледже

Один ученик колледжа скончался, еще девять получили ранения в результате нападения вооруженного мечом мужчины в финском Куопио, сообщает YLE.

ЧП произошло около полудня 1 октября к югу от центра города, рядом с крупным торговым центром. По данным очевидцев, мужчина ворвался в один из классов во время урока и принялся махать мечом.

Первоначально сообщалось о троих пострадавших, позже полиция сообщила о том, что в больницу доставили девять человек. В кабинете обнаружили тело погибшего студента.

Подозреваемого задержали, очевидцы утверждают, что слышали стрельбу. Правоохранители факт применения оружия не подтверждают.

О мотивах нападавшего ничего не сообщается.