Путин ответил, когда Россия выведет войска из Абхазии и Южной Осетии

Россия будет самостоятельно принимать решение о долгосрочности размещения своих военных баз в Абхазии и Южной Осетии.

Вопрос о том, когда Россия намерена вывести войска с этих территорий, президенту РФ задали грузинские журналисты перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.

"Когда мы примем такое решение", — ответил Владимир Путин. При этом он добавил, что Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, передает "Интерфакс".

Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала 26 августа 2008 года.

В конце сентября 2019 года Владимир Путин распорядился подписать соглашение с Абхазией о финансировании расходов на модернизацию вооруженных сил республики. Россия также оказывает содействие развитию республик и по другим направлениям.