Футболист "Челси" устроил пьяный скандал из-за чипсов

Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Англии Росс Баркли стал виновником конфликта, повздорив с таксистом в городе Ливерпуль. Причиной сложившейся неприятной ситуации стала пачка чипсов, которую игрок рассыпал в машине во время поездки.

Таксист указал на недопустимость загрязнения его рабочей машины. Это замечание не понравилось Баркли. На просьбу водителя убрать за собой хавбек "Челси" ответил скандалом. Футболист усугубил ситуацию, когда и вовсе заявил, что не может заплатить за проезд из-за отсутствия наличных.

Ross Barkley escorted to cash machine by police after dropping chips in cab.



Full Story: https://t.co/lISVEULldi pic.twitter.com/1kSqCKLz80 — Liverpool Echo (@LivEchonews) September 30, 2019

В итоге на место происшествия приехали полицейские, которые потратили несколько минут для урегулирования ситуации. Представители правопорядка отвели Баркли к ближайшему банкомату, чтобы тот расплатился с таксистом. При этом свидетели отмечают, что игрок еле держался на ногах.