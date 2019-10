Футболист "Челси" устроил пьяный скандал из-за чипсов

Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Англии Росс Баркли стал виновником конфликта, повздорив с таксистом в городе Ливерпуль. Причиной сложившейся неприятной ситуации стала пачка чипсов, которую игрок рассыпал в машине во время поездки.

Таксист указал на недопустимость загрязнения его рабочей машины. Это замечание не понравилось Баркли. На просьбу водителя убрать за собой хавбек "Челси" ответил скандалом. Футболист усугубил ситуацию, когда и вовсе заявил, что не может заплатить за проезд из-за отсутствия наличных.

Ross Barkley escorted to cash machine by police after dropping chips in cab.



