Джаз, азиатские халаты и европейские абстракционисты: смелый эксперимент в Пушкинском

В Пушкинском музее открылась масштабная выставка "Восточный джаз". Центральную часть экспозиции занимают красочные азиатские халаты и произведения европейской абстрактной живописи. Задумка организаторов — показать сходство между восточной и западной культурой.

Яркие халаты повисли в воздухе. Полотна Матисса и Кандинского лежат на полу. Со стен меж античных колонн на все это смотрят картины де Сталя.

- Мы видим пару: работа Эстева и восточный узбекский халат. И, как вы видите, на первый взгляд между этими двумя работами нет ничего общего.

Такие разные Восток и Запад сошлись в Белом зале: бухарские наряды безымянных мастеров и полотна самых известных экспрессионистов послевоенного времени. Неожиданная встреча в Пушкинском — новый подход музея к организации выставок. Создатели "Восточного джаза", словно настоящие музыканты, импровизировали. Это же предлагают сделать и зрителям.

Американский джаз, азиатские халаты и работы европейских абстракционистов — как это все связано? Правильного ответа на этот вопрос нет. Каждый находит свои ассоциации. Но есть одна подсказка: круг и линия — наивысшая форма абстрактного искусства, из них состоит нотный стан, и они же — основа восточных орнаментов.

Впрочем, никто никому ничего не навязывает. При желании могут объяснить, как, когда и почему художники начали мыслить абстрактно.

"Мы показываем, как по ассоциативному ряду, когда художники начала XX века ходили на выставки восточного искусства и как они меняли свой взгляд", — объясняет куратор выставки "Восточный джаз" Сурия Садекова.

По-новому свое собрание впервые увидел и швейцарский коллекционер Жан Клод Гандюр. На выставке много работ из его фонда.

"Это сочетание — просто фантастика. Вот картина Антая "Безгрешность". Смотришь и сначала видишь лес. Подождите — или это просто смятый халат?" — говорит он.

Разместить восточные наряды так, чтобы они стали произведениями искусства наравне с полотнами Митчелл и Бюрена — эту задачу доверили бывшему арт-директору знаменитого модного журнала.

"Работы развешаны на разных плоскостях и высотах, приходится смотреть то туда, то сюда — в разные стороны. И это придает живости прогулке по выставке", — говорит куратор и сценограф выставки "Восточный джаз" Патрик Уркад.

"Мне кажется, что сама выставка благодаря сценографии сокуратора выставки Патрика Уркада очень мощная и впечатляющая. Я думаю, что зрители, которые придут сюда, с одной стороны будут поражены, с другой — им захочется узнать больше", — говорит директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак.

Выставку "Восточный джаз" можно посмотреть в центральных залах Пушкинского музея. Продлится она до середины ноября.