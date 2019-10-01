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1 октября 201915:09

"На помойке с матерью жить?": убийца полковника СКР объяснил свой поступок

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Подозреваемый в убийстве сотрудника центрального аппарата СКР в Москве петербуржец Сергей Григорьев объяснил свое нападение на 40-летнего полковника юстиции отказом следователей принимать во внимание решение мирового судьи по делу о лишении квартиры. Об этом он заявил сразу после задержания на месте преступления.

 

Нападение на 40-летнего полковника Владислава Капустина было совершено около полудня на проходной центрального аппарата Следственного комитета в Техническом переулке. Он получил ножевое ранение в область сердца -нападавший нанес ему удар со спины, после чего бросился наутек. Старшего следователя, отвечавшего за прием граждан, доставили в НИИ имени Склифосовского, но врачам не удалось спасти ему жизнь — Капустин скончался в реанимации.

"Заявление на обложке от паспорта, с другой стороны. Мировой судья сказала, что я прав, а им все равно. Есть постановление суда, а вы заявление мое выкидываете. Она думала, что это участковый один против него поперла…", — заявил бойцам Росгвардии Григорьев сразу после задержания.

Ранее появилась информация о том, что 39-летний мужчина неоднократно обращался в органы власти "с различными жалобами", но каждый раз оставался недоволен игнорированием его требований. По некоторым данным, он состоял на учете у психиатра.

 

"На дорогу выставляли, квартиру отобрали. Мне что, на помойке с матерью жить? Она меня вырастила, стояла в валенках, торговала, все деньги мне отдавала, в институте меня учила. И чего я теперь, буду под юбкой у нее прятаться? В суде разберемся", — так Григорьев объяснил мотив нападения на сотрудника СКР.

Его мать уже заявила, что сын проживал отдельно и недвижимости у него никто не отнимал, хотя в его жизни и произошла неприятная ситуация с продажей доли квартиры — мужчина то ли сам продешевил, то ли был обманут. Этот случай и побудил его осаждать различные судебные инстанции.

После удара ножом он бросился бежать, но его сбила проезжавшая мимо легковушка. Менее чем через минуту подозреваемого скрутили. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

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