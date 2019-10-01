Муж избил жену до смерти на глазах детей, а фото тела разослал знакомым

В Златоусте 1 октября похоронили 26-летнюю Светлану Сергееву. Близкие девушки считают, что она стала жертвой мужа-тирана, поскольку он и раньше издевался над ней, а однажды вовсе сломал руку. Последние побои довели Светлану до смерти, супруг избил ее на глазах детей.

Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщила в понедельник, 30 сентября, депутат Заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова. Она отметила, что у пострадавшей остались трое детей. Замуж Сергеева вышла в июле 2018 года и мечтала изменить свою жизнь, но в итоге брак обернулся трагической участью. "Муж убивал молодую женщину на глазах собственный детей", — написала Мухометьярова.

Депутат в разговоре с 74.RU сообщила, что тело Сергеевой обнаружили 29 сентября около 7:30. Подруги пострадавшей рассказали, что у 26-летней девушки была свернута шея, а также проломлена голова.

Отец Сергеевой подтвердил, что когда тело его дочери выносили из квартиры, оно было в крови. Также мужчина рассказал, что убийца после содеянного зачем-то сфотографировал труп и разослал снимок знакомым. Отец покойной отметил, что его дочь муж избивал и ранее, однажды даже сломал руку. Родителям убитая толком ничего не рассказывала, лишь подруг посвящала в страшные тайны семейной жизни. Оказалось, что мужчина также истязал детей. Например, среднего пятилетнего сына Матвея брал за ноги вверх тормашками и переворачивал.

По словам отца Сергеевой, на момент убийства в доме были средний сын и младшая дочка, которой всего 10 месяцев. Когда зашли в квартиру, девочка ползала по мертвой матери.

В настоящее время мужа Светланы задержали, но он ни в чем не признается. Руководитель следственного отдела СК по Златоусту Юрий Кадиков рассказал, что уголовное дело по факту смерти девушки пока не возбудили, поскольку судебно-медицинская экспертиза показала, что женщина умерла от инфаркта, а это ненасильственная смерть. По его словам, телесные повреждения действительно обнаружены, они будут выделены в отдельное производство, этим займется полиция.

Прокурор Златоуста Евгений Шумихин сообщил, что супруга Сергеевой задержали в административном порядке, поскольку он был пьян. Сам труп криминальным не называют, поскольку у девушки была острая сердечная недостаточность. Прокурор отметил, что задержанный не отрицает факт избиения, но причина смерти пострадавшей другая. По словам Евгения Шумихина, версию о том, что сердце Сергеевой могло остановиться в момент сильнейшего стресса, следствие пока не рассматривает.