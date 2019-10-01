Поветкин согласился на проведение боя против Хантера

Российский боксер тяжелой весовой категории Александр Поветкин принял решение провести свой следующий бой против американца Майка Хантера. Ранее боксер из США бросил вызов россиянину, у которого помимо Хантера также имелся вариант с Тайсоном Фьюри.

"После такого громкого уверенного возвращения на ринг Саша не намерен сдавать позиции. Хантер является сильным соперником, хорошо и быстро двигающийся, держащий дистанцию, — сказал глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский, которого цитирует Спорт24.Ru. – Но я уверен, что Саша сможет поквитаться с Хантером за соотечественника и добиться бесспорной победы".

Теперь российская сторона ждет подтверждения от Хантера. Точная даты боя пока не сообщается. Известно, что поединок между соперниками может пройти в начале декабря в Саудовской Аравии.