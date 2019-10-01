В реализации нацпроектов в Забайкалье выявлены многочисленные нарушения

Прокуратура Забайкальского края выявила многочисленные нарушения в реализации нацпроектов. В ходе проверок в региональных министерствах, ответственных за нацпроекты, выявлено более 40 нарушений, 4 сотрудника привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

Как уточняет ГТРК "Чита", по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" прокуроры обнаружили, что контракт с подрядчиком по реконструкции путепровода и моста в посёлке Дарасун Карымского района заключен с опозданием. Кроме того, отмечены задержки строительства на участках автодорог Ивановка — Александровский Завод — Борзя и Могойтуй — Сретенск — Олочи.

Далее, в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в Чите не заключены контракты по благоустройству площади Труда и парка здоровья "Берёзка".

Минфин региона приводит цифры, где освоение средств по нацпроекту "Здравоохранение" составляет чуть больше 55 процентов, а по нацпроекту "Образование" и того меньше — 31 процент.

Еще одино из нарушений касается национального проекта "Демография". Не был проведен конкурс при строительстве модульных пристроек к зданиям дошкольных учреждений. При этом всего освоено четыре процента выделенных средств.