Гонконгская полиция впервые применила боевое оружие против демонстрантов

Ожесточенными столкновениями с полицией завершился Марш национальной скорби в Гонконге, в результате в больнице оказался 31 участник протестной акции, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщает South China Morning Post.

В ходе шестимесячного противостояния стражи порядка впервые применили боевое оружие. На опубликованных активистами кадрах видно, как радикально настроенные протестующие с арматурой в руках атаковали двоих полицейских в районе Цуен-Ван. Одного из них они повалили на асфальт, а его напарник вытащил револьвер и практически в упор выстрелил в прыгавшего на правоохранителе молодого человека.

Демонстранты разбежались в стороны, пострадавшему тут же оказали первую помощь, после чего он был доставлен в госпиталь. Практически тут же появились сообщения о его кончине, но врачи эту информацию опровергли, хотя и признали, что пациент находится в критическом состоянии.

Экстренное вмешательство хирургов потребовалось и еще одному участнику столкновений, который получил серьезную травму головы. В настоящее время он находится в реанимации, как и еще один манифестант — его состояние врачи оценивают как тяжелое. Всего в больницу был доставлен 31 человек, сколько среди них полицейских, не уточняется. В полицейские участки были доставлены с полсотни человек.

Волна протестов поднялась в Гонконге в конце марта — миллионы людей выходили на улицы в знак протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. В сентябре чиновники признали ошибочной эту инициативу, но акции протеста продолжились, хотя и потеряли в численности. Сегодняшний марш был приурочен к масштабному празднованию 70-летия Китая.