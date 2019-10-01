Путин: ЕАЭС должен налаживать связи с ШОС и АСЕАН

Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) необходимо налаживать тесные связи с Шанхайской организацией сотрудничества и АСЕАН, работая на пользу Большого Евразийского партнерства.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Он подчеркнул, что ЕАЭС, который давно и плодотворно расширяет взаимодействие с динамичными экономиками Азиатско-тихоокеанского региона, необходимо и дальше налаживать отношения со странами региона, в частности, с Китайской народной республикой.

Путин поздравил КНР с 70-летием и отметил, что скорое вступление в силу соглашения с этой страной станет плодотворным шагом сближениям с китайским проектом "Один пояс – один мир" в рамках ЕврАзЭС.

Президент России сообщил, что 23-24 октября в Сочи впервые состоится саммит Россия — Африка, на котором Евразийская экономическая комиссия планирует подписать Меморандум о взаимопонимании с Комиссией Африканского союза.