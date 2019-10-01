Куй железо, пока горячо: США выбирают между Украина-гейтом и импичментом Трампу

Cенат США согласился обсудить импичмент Дональда Трампа, демократическая партия обвиняет президента в попытке незаконным путем получить компромат на своего конкурента на ближайших выборах. Помощников Трампа вызвали давать показания в Палате представителей. Сам глава Белого дома заявляет, что не сделал ничего такого, за что его можно отстранить от власти.

Члены комитета по разведке Палаты представителей экстренно прерывают каникулы и возвращаются в Вашингтон. Все для того, чтобы обсудить импичмент Трампу.

"Куй железо, пока горячо", — сказала Нэнси Пелоси.

Демократы пытаются ударить по ближайшим соратникам Трампа. От личного адвоката Рудольфа Джулиани они потребовали предоставить все документы о скандальном разговоре Трампа с Зеленским.

"То, в чем они обвиняют президента, Обама совершал многократно, но все было намного хуже. Он зарабатывал на этом деньги. Если демократы не совсем лицемерны, они должны начать расследование против Обамы. Мы очутились в стране, в которой СМИ придерживаются одного стандарта в отношении к республиканцам – ведут дела против них за все, включая ложные обвинения. Другой стандарт – для демократов. Они могут уничтожать электронные письма, брать миллиарды от другой страны, пока ты вице-президент", — возмущен двойными американскими стандартами адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

Под удар попал и госсекретарь Майк Помпео. Ему дали срок до 4 октября 2019 года. Тоже требуют документы по Украине. Как пишет The Washington Post со ссылкой на источник в Госдепе, Помпео присутствовал при том телефонном разговоре.

"По информации высокопоставленного чиновника из госдепартамента, госсекретарь США Майк Помпео находился среди чиновников администрации США, присутствовавших при телефонном разговоре американского президента Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского", — поясняет такой интерес к госсекретарю издание.

Демократам грозит свой Украина-гейт. Несколько членов Конгресса попросили генпрокурора расследовать связи Джо Байдена и Хиллари Клинтон с украинскими властями. Просят проверить, не повлияло ли это на выборы 2016 года. Дональд Трамп пошел дальше – требует наказать конгрессмена Адама Шиффа за то, как он пересказал содержание разговора с Зеленским.

"Телефонный разговор с президентом Украины был безупречным. Но информатор сообщил, что он был ужасным. А конгрессмен Адам Шифф еще хуже — выдумал мои слова, это отвратительно. Я никогда такого не видел! — возмущен 45-й президент США Дональд Трамп. — Он сделал это, потому что увидел, что разговор с украинским президентом был отличным. Он не мог ничего оттуда процитировать. И Адам Шифф решил: "Я не могу этого допустить, дай-ка выдумаю слова!"

Однако действия республиканцев ограничивает закон. По нему Сенат, несмотря на республиканское большинство, будет обязан поднять вопрос об импичменте, если за это проголосует палата представителей.

"У меня не будет иного выбора, как принять это к рассмотрению. Сколько времени это займет, это другой вопрос. Однако у меня не будет иного выбора, как действовать на основании сенатского правила импичмента", — поясняет лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.

Простые американцы, кажется, устали от постоянных политических скандалов. В популярном сатирическом шоу высмеяли очередной виток борьбы республиканцев и демократов.

- Как ты думаешь, чем закончится скандал? - А-а-а, забудь. Я пропущу этот вопрос, ладно? Не хочу обжечься очередным скандалом, который длится два года и ведёт в никуда. Вы слышали эту девочку из Швеции? Через 12 лет океаны нас поглотят. Поэтому я не хочу снова тратить свое время на этот бред вокруг импичмента.

Тем временем Дональд Трамп, как пишет пресса, попросил премьер-министра Австралии помочь со сбором информации против бывшего спецпрокурора Мюллера. Не исключено, что демократы попробуют использовать против президента и этот разговор.