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1 октября 201916:46

Вкусно на гриле: в Австралии разрешили отстреливать кенгуру

(фото Andrey Giljov, National Geographic Society).

Кенгуру, которые изображены на гербе Австралии и на которых приезжают посмотреть туристы со всего мира, расплодились здесь настолько, что стали большой проблемой.

По сведениям Welt, их сейчас на Зеленом континенте уже 45 миллионов, что почти вдвое превышает численность жителей Австралии.

В итоге власти дали разрешение их отстреливать. В частности, в штате Виктория, что на юго-востоке страны, охотничьими угодьями объявлены семь районов, численность кенгуру превышает все возможные показатели.

В результате из-за них страдают посевы фермеров. Кроме того, кенгуру представляют серьезную угрозу для фауны Австралии, поскольку оттесняют других диких обитателей континента от водопоев, еды, да и в целом наносят, порой, непоправимый вред окружающей среде.

В министерстве сельского хозяйства штата Виктория сообщили, что мясо убитых сумчатых будет перерабатываться на корм домашним животным и поступит в продажу, пишет "РГ".

Впрочем, мясо кенгуру и до сих пор продавалось во многих супермаркетах Австралии. Знатоки говорят, что его хорошо готовить на гриле.

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