Радиостанция "Маяк" запустила собственную премию для авторов подкастов

Стартовал прием заявок на премию Russian Podcast Awards 2019. Принять участие в ней могут люди, которые ведут свой аудиоблог, а также хотят, чтобы о нем узнала вся страна. Выбирать лучших будут пользователи Сети и профессиональное жюри. Организатором и учредителем премии является радиостанция "Маяк", которой в этом году исполнилось 55 лет.

Программный директор радиостанции Наталия Шевченко рассказала, что будущим радио являются подкасты. На сегодня большую часть из них создают не профессиональные радиоведущие, а люди разных профессий, для которых данное занятие — хобби, а не основной вид деятельности. Человек может самостоятельно записать собственные аудиопрограммы на темы, которые ему интересны. Особенность таких проектов в том, что они звучат живо, эмоционально и свежо. Именно в этих целях запускается Russian Podcast Awards. Данная премия позволит талантливым подкастерам быть услышанными аудиторией, которую составляют более 5 миллионов человек.

Например, на радиостанции "Маяк" каждые выходные в эфире можно услышать проект "Центральная подстанция". В его рамках звучат самые интересные и популярные подкасты страны. Больше всего аудитории нравятся шоу о путешествиях, музыке, литературе, кино, а также посвященные саморазвитию, изучению иностранных языков.

В рамках Russian Podcast Awards редакция радиостанции еженедельно в прямом эфире будет знакомить аудиторию с самыми яркими и интересными проектами участников. Свои работы можно прислать на russianpodcastawards.ru. Заявки принимаются до 30 ноября 2019 года. Имена лучших будут объявлены в конце года в нескольких номинациях. Победители получат возможность звучать в эфире радиостанции "Маяк".