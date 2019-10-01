Российский сериал "Ненастье" стал победителем европейского кинофестиваля

Сериал российского режиссера Сергея Урсуляка "Ненастье", который снят по одноименному роману писателя Алексея Иванова, выиграл главный приз Международного фестиваля ТВ- и веб-сериалов Serial Killer.

Данное мероприятие проходит в Брно (Чехия) на протяжении нескольких лет. Он объединил всю Европу в поисках лучших сериалов, как телевизионных, так и сетевых. В 2019 году в конце сентября авторитетное профессиональное жюри, гости, а также зрители фестиваля посмотрели и оценили более сорока эпизодов сериалов.

В воскресенье, 29 сентября, были подведены итоги. Впервые победителем стал российский сериал. Приз достался 11-серийной телевизионной драме "Ненастье" Сергея Урсуляка. Фильм понравился жюри невероятными актерскими работами, искрометным юмором, потрясающим звуковым сопровождением и, как бы это неожиданно ни звучало, неординарным использованием жареной картошки. Это отсылка к жесткой сцене с отстаиванием чести девушки Тани, в которую удалось внести немного юмора благодаря сковороде с вышеупомянутым продуктом. Получить главный приз вышли продюсер сериала Мария Ушакова, режиссер Сергей Урсуляк, а также сценарист Илья Тилькин.

Алексей Иванов поздравил режиссера и его команду с победой. По его словам, из одноименной книги они смогли сделать сильное, пронзительное кино. "Если российская повестка 90-х трогает не только нашего, но и зарубежного зрителя, значит сериал "Ненастье" — это не только свидетельство истории, но и незаурядное произведение искусства", — заявил писатель.

Мария Ушакова отметила, что победа стала для них огромным и приятным сюрпризом, поскольку особенно дорого получить признание на европейском фестивале. Сериал показывает непростой период нашей страны, ее реалии, драмы и российское умение улыбнуться даже в тяжелые моменты.

Сам режиссер Сергей Урсуляк сообщил, что самая большая награда — это не приз, а то, когда твой фильм смотрят зрители и сопереживают героям. По его словам, этот сериал не про криминал, а про любовь к жизни и родине.