Корейцы впервые показали свои истребители F-35

Армия Южной Кореи впервые показала многоцелевые истребители пятого поколения F-35A, которые купила у США. Демонстрационный полет трех машин состоялся во время празднования Дня национальных вооруженных сил на авиабазе Тэгу, сообщает агентство ТАСС. Еще один самолет стоял на статической экспозиции.



Напомним, Соединенные Штаты начали поставлять Республике Корее новые истребителей с 28 марта 2018 года. Всего Сеул заказал 40 F-35. Контракт был подписан в 2014 году, а все самолеты Вашингтон должен передать заказчикам к 2021 году. Стоимость сделки оценивается в 10 миллиардов долларов.

F-35 – истребитель пятого поколения. Производители утверждают, что он менее заметен для радаров, сам оснащен современной радиолокационной системой, мощными двигателями и вооружением. На борт самолет может взять более 8 тонн оружия. Максимальная скорость достигает 2 тысяч километров в час, а предельная высота полета – 15 километров.