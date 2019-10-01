ВКонтакте запустит образовательную платформу

ВКонтакте анонсировала платформу для образовательных марафонов. Авторы смогут бесплатно размещать на ней свои курсы, а пользователи — проходить их в любое время.

Чтобы создать проект для платформы, не нужны специальные навыки — всё происходит в привычных статьях ВКонтакте. Авторы наполняют марафон уже опубликованными или эксклюзивными материалами: подкастами, видео или текстами, — а в конце каждой главы добавляют задание для проверки знаний.

Создатели получают подробную статистику о марафоне: количество просмотров и прохождений, переходов в сообщество и на сторонние ресурсы, а также число участников, которые прошли каждую главу. Чтобы привлечь больше слушателей, можно разместить прямую ссылку на курс в сообществах, учебных материалах, презентациях или на сторонних ресурсах. При этом пользователям, которые захотят изучить курс, не нужно будет переходить на сторонние сайты и дополнительно регистрироваться.



Сейчас ВКонтакте проводит отбор авторов, чьи марафоны будут представлены на платформе уже при её запуске. Чтобы участвовать в нём, нужно до 1 ноября подать заявку. Победители получат дополнительные бонусы: консультации по созданию марафонов, дополнительный рекламный бюджет и помощь в продвижении курсов.

Когда платформа запустится, опубликовать марафон сможет любой человек, который хочет поделиться своими знаниями. Достаточно иметь публичную страницу ВКонтакте.

Ирина Шубина, директор по развитию бренда работодателя ВКонтакте: