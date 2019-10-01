Появились новые подробности в деле убийства любовницы миллионера на Байкале

"Прямой эфир" продолжает собственное расследование резонансного убийства модели Анны Малой, тело которой было обнаружено 8 сентября 2018 года в Листвянке, под обрывом на берегу Байкала.

Туда девушку, которая была любовницей очень влиятельного в Иркутской области человека, по ее же просьбе привез личный водитель Владислав Марусов. По появившимся ранее данным, он якобы был любовником Анны, и именно он теперь – главный подозреваемый.

Сам Марусов утверждает, что подозрения в его адрес несправедливы: в тот вечер он довез Анну до ее любимого места и оставил одну, а сам пошел спать в машину. Когда же проснулся, то пошел ее искать и нашел уже мертвой.

Ранее появились предположения, что миллионер Сергей Черный, сожитель Анны, как человек влиятельный в регионе, угрожает и мстит ему за якобы измену любовницы.

В городе даже прошли одиночные пикеты, требующие справедливого расследования. Эта история, особенно после предыдущего "Прямого эфира", стала резонансной не только в иркутском регионе.

Местные жители говорят, что с обрыва, где любила гулять Анна, уже падали люди. Даже трезвые могут тут поскользнуться и упасть, а девушка приехала сюда после дегустации алкоголя.

Сам Сергей Черный говорит, что у них конфликтов не было, рассказывает о последней переписке с девушкой, и утверждает: он даже не знал, что Анна поехала в тот вечер в Листвянку с новым водителем.

При этом правозащитники отмечают, что Марусов проходил "Полиграф", результаты показали его невиновность, но к материалам дела их не приобщили.

Адвокат Черного, со своей стороны, рассказывает о результатах экспертизы, которые, по его словам, указывают на виновность Марусова.

В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" — новые свидетели этого загадочного убийства, а также впервые – откровения доверенного лица миллионера Черного.