Шахматы. Лижэнь обыграл Раджабова во второй партии финала Кубка мира

В российском Ханты-Мансийке состоялась вторая партия финального поединка Кубка мира по шахматам, в котором за победу борются азербайджанец Теймур Раджабов и китаец Дин Лижэнь. Вторая партия осталась за представителем Поднебесной.

Лижэнь играл белыми фигурами и взял верх над Раджабовым после 40-го хода. Ранее в первой партии, которая состоялась в понедельник, спортсмены сыграли вничью. Перед третьей партией счет 1,5 на 0,5 в пользу Лижэня.

Отметим, что победу в финале Кубка мира одержит тот гроссмейстер, который наберет 2,5 очка. В случае ничьей после четырех партий победитель будет определяться на тай-брейке.