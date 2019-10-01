Live

Новости В мире

Все видео этой рубрики
1 октября 201917:50 Елизавета Храмцова

Перебор с нацизмом: в Латвии требуют отставки министра обороны за странные речи

Перебор с нацизмом: в Латвии требуют отставки министра обороны за странные речи

Главу Минобороны Латвии призвали уйти в отставку из-за его пронацистских взглядов. Артис Пабрикс заявил, что легионеры "Ваффен СС", то есть пособники фашистов, — это "гордость всего латышского народа и государства". Странное высказывание для дипломированного, вроде бы, историка. Мириться с этим в Риге не захотели — перебор с нацизмом.

В той или иной форме героизация пособников фашистов в современной Латвии уже много лет – привычная часть политического пейзажа. Но даже по меркам этой страны высказывания о том, что легионеры "Ваффен СС" являются гордостью народа и государства, оказались заметным событием. Ведь позицию озвучил министр обороны этой прибалтийской страны. Депутаты сейма призывают Артиса Пабрикса уйти в отставку.

"Поступок должен быть политически целесообразным, поймите правильно. Просто бухнуть в барабаны – этого мало, надо действительно добиться результата. Добиться его демиссии, то есть отставки, будет едва ли возможно. Но, во всяком случае, необходимо выразить позицию. Повторяю еще раз, может быть, есть другие возможности обратить внимание на недопустимость такого рода позиции, которую занял министр", — отмечает председатель Латвийской ассоциации в поддержку школ с обучением на русском языке, депутат Cейма Латвии Игорь Пименов.

Российские дипломаты, работающие в Латвии, уже обратили внимание Москвы на провокационные высказывания местного политика. В посольстве России поражены тем, что глава Минобороны прибалтийской республики позволил себе такие слова накануне годовщины со дня вынесения приговора Нюрнбергского трибунала, который однозначно признал членов СС преступниками.

"Наверно, министр обороны Латвии о таком совпадении не догадывался... Но он официальное должностное лицо государства-члена не только Европейского сообщества, но и Организации Объединенных Наций. И отношение мирового сообщества к СС как раз закреплено в решениях Нюрнбергского трибунала", — подчеркнул чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Латвийской Республике Евгений Лукьянов.

Латвийцы, которые знают Пабриса много лет, говорят о нем, как о человеке грамотном. Он всегда тонко подмечал, куда дует политический ветер. Так, в 2007 году, когда жители Таллина боролись за то, чтобы памятник советскому Воину-освободителю не вывозили на окраину города, Пабрис публично заявлял: "Эстония не должна переносить монумент настолько демонстративно".

"Взгляды его очень сильно поменялись. Не на 150, не на 160 и даже не на 179 градусов, а на 180, — подчеркивает руководитель Латвийского антифашистского комитета Иосиф Корен. — Я не понимаю, как человек образованный и публичный политик позволить такое. Но, увы, сегодняшняя латвийская действительность именно такие заявления предполагает".

Но даже по меркам латвийской действительности заявление главы Минобороны оказалось слишком громким. Слова Пабрикса привлекли столько внимания, что текст его речи даже удалили с официального сайта военного ведомства.

"Безусловно, это тревожит правительство. Потому что такого рода позиция в Европейском союзе принимается как недопустимая, если она высказывается государственным служащим такого высокого полета, как министр", — отмечает латвийский депутат Игорь Пименов.

Латвийский антифашистский комитет также готовит обращение в прокуратуру из-за героизации легионеров СС, в организации уверены: высокопоставленный чиновник подрывает международный имидж Латвии. В общественной организации хотят сообщить о скандале и странам, входящим в НАТО. В начале декабря 2019 года главы военных ведомств государств, входящих в Альянс, соберутся в Лондоне. Латвийские активисты уверены: коллеги Пабриса должны заранее знать, кому им предстоит подать руку.

Сейчас

17:13

В Саратове мужчина и двое детей упали с крыши высотки

14:18

Путин ответил, когда Россия выведет войска из Абхазии и Южной Осетии

14:14

Мужчина с мечом устроил резню в финском колледже

14:05

Марка Захарова проводили в последний путь

13:25

Полковник СКР скончался после нападения мужчины с ножом в Москве

12:46

Минздрав обвинил врачей центра Блохина в нарушении врачебной этики

12:14

Владимир Путин прилетел в Ереван

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин: ЕАЭС должен налаживать связи с ШОС и АСЕАН

Путин: ЕАЭС должен налаживать связи с ШОС и АСЕАН

1 час назад
"На помойке с матерью жить?": убийца полковника СКР объяснил свой поступок

"На помойке с матерью жить?": убийца полковника СКР объяснил свой поступок

3 часа назад
Куй железо, пока горячо: США выбирают между Украина-гейтом и импичментом Трампу

Куй железо, пока горячо: США выбирают между Украина-гейтом и импичментом Трампу

1 час назад

Трансляции

Форум "Транзитный потенциал Евразийского континента"
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым
Все трансляции
Мужчина с мечом устроил резню в финском колледже

Мужчина с мечом устроил резню в финском колледже

3 часа назад
Гонконгская полиция впервые применила боевое оружие против демонстрантов

Гонконгская полиция впервые применила боевое оружие против демонстрантов

2 часа назад
Муж избил жену до смерти на глазах детей, а фото тела разослал знакомым

Муж избил жену до смерти на глазах детей, а фото тела разослал знакомым

2 часа назад
Топ-9 достижений сентября в России

Топ-9 достижений сентября в России

5 часов назад
Гостюхин рассказал, как работал в театре мебельщиком и дождался своего шанса

Гостюхин рассказал, как работал в театре мебельщиком и дождался своего шанса

3 часа назад
Российский сериал "Ненастье" стал победителем европейского кинофестиваля

Российский сериал "Ненастье" стал победителем европейского кинофестиваля

58 минут назад
Минздрав обвинил врачей центра Блохина в нарушении врачебной этики

Минздрав обвинил врачей центра Блохина в нарушении врачебной этики

5 часов назад
Марка Захарова проводили в последний путь аплодисментами

Марка Захарова проводили в последний путь аплодисментами

4 часа назад
В Таиланде задержали россиянина за игрушечные доллары "банка приколов"

В Таиланде задержали россиянина за игрушечные доллары "банка приколов"

2 часа назад
"Дымился ствол берданки": в "Русском пионере" опубликовано новое стихотворение Лаврова

"Дымился ствол берданки": в "Русском пионере" опубликовано новое стихотворение Лаврова

4 часа назад
Олег Долин: комедия дель арте дает огромную свободу

Олег Долин: комедия дель арте дает огромную свободу

3 часа назад
"Сирано де Бержерак": громкая премьера в "Театриуме"

"Сирано де Бержерак": громкая премьера в "Театриуме"

9 часов назад
Йенс Крамер Миккельсен, экс-мэр Копенгагена: как грязный город превратить в туристическую Мекку

Йенс Крамер Миккельсен, экс-мэр Копенгагена: как грязный город превратить в туристическую Мекку

30.09.2019 10:00
Нужна помощь: Алисе Литуевой требуется курсовое лечение

Нужна помощь: Алисе Литуевой требуется курсовое лечение

30.09.2019 08:09
WhatsApp начал тест исчезающих сообщений

WhatsApp начал тест исчезающих сообщений

11 минут назад
Перебор с нацизмом: в Латвии требуют отставки министра обороны за странные речи

Перебор с нацизмом: в Латвии требуют отставки министра обороны за странные речи

19 минут назад
Непрошенные гости: у российских берегов задержаны 87 браконьеров из КНДР

Непрошенные гости: у российских берегов задержаны 87 браконьеров из КНДР

22 минуты назад
Водители перекрыли дорогу в Москве ради спасения котенка. Видео

Водители перекрыли дорогу в Москве ради спасения котенка. Видео

36 минут назад
В Саратове мужчина и двое детей упали с крыши высотного дома

В Саратове мужчина и двое детей упали с крыши высотного дома

48 минут назад
Ставропольские врачи оставили пациента с инсультом на лавочке у подъезда

Ставропольские врачи оставили пациента с инсультом на лавочке у подъезда

1 час назад
Калининградец убил приятеля, говорившего во сне

Калининградец убил приятеля, говорившего во сне

1 час назад
Радиостанция "Маяк" запустила собственную премию для авторов подкастов

Радиостанция "Маяк" запустила собственную премию для авторов подкастов

1 час назад
Вкусно на гриле: в Австралии разрешили отстреливать кенгуру

Вкусно на гриле: в Австралии разрешили отстреливать кенгуру

1 час назад
Голубь учится водить машину супершпиона в новом трейлере анимационного блокбастера

Голубь учится водить машину супершпиона в новом трейлере анимационного блокбастера

2 часа назад
Поветкин согласился на проведение боя против Хантера

Поветкин согласился на проведение боя против Хантера

2 часа назад
Звуковые эффекты в новой Halo делали с помощью собаки

Звуковые эффекты в новой Halo делали с помощью собаки

2 часа назад
Новые "Шкоды" станут "убийцами" Hyundai и Kia в России и Восточной Европе

Новые "Шкоды" станут "убийцами" Hyundai и Kia в России и Восточной Европе

2 часа назад
Отказ от красного и обработанного мяса приносит здоровью не так много пользы

Отказ от красного и обработанного мяса приносит здоровью не так много пользы

3 часа назад
Опубликовано видео первых минут после фатальной авиакатастрофы в США

Опубликовано видео первых минут после фатальной авиакатастрофы в США

3 часа назад
Фонд Дятлова заявил о незаконной эксгумации тела одного из погибших на перевале

Фонд Дятлова заявил о незаконной эксгумации тела одного из погибших на перевале

3 часа назад
Подельник Кокорина и Мамаева отсидит в колонии от звонка до звонка

Подельник Кокорина и Мамаева отсидит в колонии от звонка до звонка

4 часа назад
Бурматов: у Греты Тунберг не так много предложений, чтобы ее слушать в Госдуме

Бурматов: у Греты Тунберг не так много предложений, чтобы ее слушать в Госдуме

4 часа назад
Обнаружена еще одна "Лада с пробегом 1 млн километров

Обнаружена еще одна "Лада с пробегом 1 млн километров

5 часов назад
Айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся от шельфового ледника в Антарктиде

Айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся от шельфового ледника в Антарктиде

5 часов назад
Премьера скандальной комедии "Маленькие чудовища" состоится в Москве 5 октября

Премьера скандальной комедии "Маленькие чудовища" состоится в Москве 5 октября

5 часов назад
Россиянин устроил рыбалку в луже перед домом

Россиянин устроил рыбалку в луже перед домом

5 часов назад
В правительство отправлен доклад о 4-дневной рабочей неделе

В правительство отправлен доклад о 4-дневной рабочей неделе

5 часов назад
Житель Башкирии подстрелил священника, приняв его за медведя

Житель Башкирии подстрелил священника, приняв его за медведя

6 часов назад
В России начали продавать книги по паспорту

В России начали продавать книги по паспорту

6 часов назад
6 самых громких скандалов президента Трампа

6 самых громких скандалов президента Трампа

6 часов назад
Том Круз пообщался с Зеленским и спустился в киевское метро

Том Круз пообщался с Зеленским и спустился в киевское метро

6 часов назад
Мария Миронова стала мамой во второй раз

Мария Миронова стала мамой во второй раз

6 часов назад
В Стерлитамаке школьники взорвали петардами 11 щенков

В Стерлитамаке школьники взорвали петардами 11 щенков

7 часов назад
Кишечную палочку превратили в фабрику психоделиков

Кишечную палочку превратили в фабрику психоделиков

7 часов назад
Президент подписал указ об осеннем призыве-2019

Президент подписал указ об осеннем призыве-2019

7 часов назад
Жизнь под запретом: хостелы готовятся осваивать посуточную аренду

Жизнь под запретом: хостелы готовятся осваивать посуточную аренду

8 часов назад
Воспитанница интерната погибла в ванне с кипятком

Воспитанница интерната погибла в ванне с кипятком

8 часов назад
Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2019 года

Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2019 года

10 часов назад
"Мисс Украина" отказалась давать интервью на украинском языке

"Мисс Украина" отказалась давать интервью на украинском языке

11 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку