Семак: "Зенит" приложит все усилия, чтобы показать свою лучшую игру против "Бенфики"

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак накануне матча второго тура Лиги чемпионов против португальской "Бенфики" поделился ожиданиями от предстоящего поединка с лиссабонскими "орлами".

"Зенит" будет строить тактику на матч исходя из состояния своих футболистов, конечно. У нас есть группа игроков, имеющих определенные проблемы. Постараемся нивелировать сильные качества наших соперников. Исходя из этого и будем выстраивать нашу схему, — сказал Семак, слова которого приводит Спортбокс.Ru. Футболисты, которые завтра выйдут на поле, приложат все усилия, чтобы сыграть хорошо, и показать свою лучшую игру. Насколько это получится – посмотрим".

"Завтра совершенно точно не стоит ожидать Малкома. Что касается Азмуна, то он пропустил определенный отрезок времени. С каждой игрой он будет выглядеть физически только лучше. Надеемся, что это произойдет уже в ближайшей игре".

Напомним, что матч "Зенит" – "Бенфика" состоится второго октября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром-Арена". Стартовый свисток главного арбитра матча прозвучит в 22:00 по московскому времени.