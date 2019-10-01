Напавший на колледж финский студент готовился к настоящей бойне

Устроивший резню в колледже 25-летний финн тщательно готовился к нападению — при себе у него, помимо меча, обнаружили огнестрельное оружие, а дома — бутылки с зажигательной смесью, сообщили во время пресс-конференции стражи порядка.

Имя подозреваемого полицейские не назвали, уточнив лишь, что он находится в больнице в тяжелом состоянии. О его мотивах ничего не сообщается. По неофициальным данным, у молодого человека был затяжной конфликт с однокурсниками и преподавателями.

В помещение колледжа на южной окраине Куопио подозреваемый ворвался в 12:29. Он поднялся на второй этаж торгового центра, где базируется школа Savon ammattiopisto, бросил несколько бутылок с зажигательной смесью, вошел в аудиторию и нанес смертельный удар мечом первой попавшейся женщине, после чего начал махать им из стороны в сторону. Перепуганные студенты бросились к выходу. К то

Стрельбу подозреваемый, как уточнили полицейские, не открывал, хотя у него было при себе огнестрельное оружие. Впрочем, и сдаваться он не собирался, поэтому стражам порядка пришлось пустить в ход пистолеты. Спустя восемь минут — в 12:37 — операция была завершена, а огонь потушен. Молодого человека госпитализировали с двумя огнестрельными ранениями.

Помощь медиков потребовалась 10 пострадавшим, в том числе служителю закона. Двое из них остаются в тяжелом состоянии.

Единственную жертву трагедии — ту самую женщину — следователи обнаружили не сразу, а потому в первых сообщениях речь шла лишь о пострадавших.

Все предположения о том, что расправу учинил мигрант, стражи порядка опровергли, заявив, что молодой человек родился и вырос в Финляндии. В его квартире они обнаружили несколько бутылок с зажигательной смесью и инструкции по изготовлению "коктейля Молотова". Компьютеры злоумышленника изъяты, не исключено, что у него были пособники.