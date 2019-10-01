Последняя овация для маэстро Захарова: тысячи людей собрались у "Ленкома", чтобы попрощаться

В Москве простились с Марком Захаровым. Отдать дань благодарности художественному руководителю легендарного "Ленкома", великому режиссеру пришли тысячи людей. Зрители, коллеги, актеры, ученики — аплодисменты, которые неизменно звучали на его спектаклях, не смолкали около получаса.

"Ленком" прощается с великим главным режиссером. Своего создателя провожает вселенная — сцена, которой Марк Захаров служил с 1973 года.

"Будем стараться, чтобы его детище, театр "Ленком", продолжал существовать — во имя Марка Захарова. Мы будем ему благодарны всю жизнь и будем продолжать его дело", — говорит народный артист России Александр Лазарев.

На Малой Дмитровке перекрыто движение — поклониться памяти Марка Захарова приходят зрители, друзья, коллеги. В последний раз сказать "спасибо" за удивительную эпоху в истории театра, за волшебный мир кино, за то обыкновенное чудо, которое Марк Захаров сотворил для каждого из нас.



"Он был и актер, и режиссер, и педагог. Конечно, мы должны просто поклониться этому человеку за то, что он сделал в искусстве", — говорит народный артист России Борис Клюев.

"Близкий и родной с юности. Мы совсем были молодыми, и всю свою жизнь я всегда очень любила, бесконечно ценила, уважала Марка Анатольевича", — говорит народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

Галина Волчек и Александр Ширвиндт, мэр Собянин и Наина Ельцина: Марка Захарова провожает не только театральный мир — все поклонники его гения.

"Это был человек, который создал свой театр, ни на что не похожий, — говорит генеральный директор Большого театра Владимир Урин. — Спектакли Марка Захарова никогда не были спектаклями, показывающими как бы реальную жизнь".

"Марк Анатольевич навсегда останется в каждом из нас. Любой, кто видел хотя бы один его спектакль, хотя бы один его фильм, знает, уверен в том, что, хоть чуточку, он изменил его", — говорит народный артист России, режиссер, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.

Проводили режиссера по театральной традиции аплодисментами. Похоронят Марка Захарова сегодня на Новодевичьем кладбище. А у осиротевшего театра в море цветов белеет парусом трогательная записка: