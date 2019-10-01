Российские боевые корабли направились в Индийский океан

Сторожевик "Ярослав Мудрый", буксир "Виктор Конецкий" и танкер "Ельня" отправились в Индийский океан. Отряд Балтийского флота примет участие в российско-индийских учениях "Индра-2019". Плюс на борту кораблей находится группа антитеррора, сообщает агентство ТАСС.

Маневры "Индра-2019" будут проходить с 10 по 19 декабря на нескольких индийских полигонах. Кроме кораблей, в них примут участие около 300 российских военнослужащих из Восточного военного округа. Они будут участвовать в воздушном десанте с вертолетов индийских ВВС, а также проведут разведку и ликвидацию главарей условных повстанческих движений.