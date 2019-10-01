Евро-2020. Шотландия объявила заявку на матч против России

Главный тренер сборной Шотландии по футболу Стив Кларк вместе со своим тренерским штабом определил состав команды на ближайшие матчи отборочного раунда чемпионата Европы-2020 против России и Сан-Марино. В заявку включено 25 футболистов.

Состав сборной Шотландии выглядит следующим образом:

вратари Крейг Макгилливрей ("Портсмут", Англия), Джон Маклафлин ("Сандерленд", Англия) и Дэвид Маршалл ("Уиган", Англия);

защитники Эндрю Робертсон ("Ливерпуль", Англия), Чарли Малгрю ("Уиган", Англия), Грант Хэнли ("Норвич", Англия), Лиам Купер ("Лидс", Англия), Лиам Палмер ("Шеффилд Уэнсдей", Англия), Стивен О'Доннел и Грег Тэйлор (оба – "Килмарнок") и Майкл Девлин ("Абердин");

полузащитники Скотт Мактоминэй ("Манчестер Юнайтед", Англия), Роберт Снодграсс ("Вест Хэм", Англия), Кенни Маклин ("Норвич", Англия), Джон Флек ("Шеффилд Юнайтед", Англия), Райан Кристи и Каллум Макгрегор (оба – "Селтик"), Джон Макгинн ("Астон Вилла", Англия), Райан Джек ("Рейнджерс");

нападающие Оливер Макберни ("Шеффилд Юнайтед", Англия), Лоуренс Шенкленд ("Данди Юнайтед"), Джеймс Форест ("Селтик"), Джонни Расселл ("Спортинг Канзас Сити", США) И Оливер Берк ("Алавес", Испания).

Напомним, что 10 октября Шотландия проведет выездную встречу против России в Москве на стадионе "Лужники", а 13 в Глазго примет команду Сан-Марино.