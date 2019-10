На Неделе моды в Париже модель столкнула выбежавшую на подиум самозванку

На Неделе моды в Париже произошел курьезный инцидент. Одна из зрительниц внезапно решила ворваться в модельный бизнес прямо из зала во время показа нарядов от Chanel.

Девушка вскарабкалась на подиум и как ни в чем не бывало продефилировала с манекенщицами. Причем, одета она была в клетчатый костюм и шляпку в стиле этой всемирно известной компании.

Охранники кинулись бежать вдоль сцены, но их опередила супермодель Джиджи Хадид.

Буквально через несколько секунд она подошла к самозванке, схватила ее за плечо и вытолкнула с подиума.

Модный директор NYT Ванесса Фридман, которая также присутствовала на показе, в своем "Твиттере" отметила, что это было лучшее финальное видео на показах Chanel за всю их историю.

Best @chanel finale video ever: Spot the catwalk- crasher! And spot the security guys running after her! #PFW pic.twitter.com/Wztgsj3jVq