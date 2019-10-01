Гризманн: с Месси трудно общаться

Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Франции Антуан Гризманн признался, что у него имеются трудности в общении с аргентинцем Лионелем Месси. Тем не менее француз считает, что налаживание коммуникации со своим звездным партнером – вопрос времени.

"Месси не из тех, кто много говорит. Точно также, как и я. Поэтому нам трудно общаться друг с другом, — приводит слова Гризманна Чемпионат.Com. – Между нами нормальные отношения и мы движемся в правильном направлении. Сейчас мы должны укрепить связь между нами ради улучшения игры клуба".

Напомним, что незадолго до перехода Гризманна в "Барселону" большинство футболистов каталонцев выступали против совершения этой сделки. Проходили также слухи о якобы имевшемся звонке Месси Гризманну. Впрочем, сам аргентинец уверял, что такого не было.